ЕС хочет запретить крупному бизнесу покупать автомобили с двигателями внутреннего сгорания

https://racurs.ua/n207933-es-hochet-zapretit-krupnomu-biznesu-pokupat-avtomobili-s-dvigatelyami-vnutrennego-sgoraniya.html

Ракурс

Єврокомісія приховано від громадськості підготувала радикальне втручання у авторинок.

Як стало відомо BILD із джерел у ЄС, планується з 2030 року зобов’язати такі компанії з оренди автомобілів, як Sixt або Europcar, а також великі фірми взагалі купувати лише електромобілі.

Це торкнеться 60% ринку нових автомобілів, — попереджає один політик у Брюсселі. Решта збуту посідає приватних клієнтів.

Ці плани фактично означають запровадження заборони на автомобілі з ДВС раніше, ніж планувалося досі (з 2035 року). Вже наприкінці літа Єврокомісія хоче подати відповідний законопроект. Рада ЄС та Європарламент мають її розглянути. Інших подробиць представники ЄС поки що не повідомляють.

У цій ідеї вже з’явилися критики. Вони зазначають, що останнім часом компанії з прокату машин скоротили свої парки електромобілів, тому що клієнтам нема де їх заряджати. Бракує інфраструктури.

Перехід на 100% електромобілів у корпоративних автопарках до 2030 року, таким чином, нереалістичний, — коментує ідею Єврокомісії депутат Європарламенту Маркус Фербер.

Член правління Sixt Ніко Габріель назвав заборону на автомобілі з ДВС задумом, відірваним від реальності. Він та інші бізнесмени вважають, що його реалізація зробить оренду автомобілів надто дорогою.

Туристи тепер навряд чи орендуватимуть машини, споживачі практично не зможуть більше брати автомобілі в лізинг, — каже Габріель.

Як і Фербер, він також зазначає, що по всій території ЄС не вистачає зарядних станцій.