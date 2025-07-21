Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

https://racurs.ua/n207959-450-bespilotnikov-i-raket-atakovali-ukrainu-v-noch-na-21-iulya-vozdushnye-sily-infografika.html

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Росіяни в ніч на сьогодні, 21 липня (із 21.00 20 липня) атакували Україні загалом 450 засобами повітряного нападу.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що для атаки по Україні ворог застосував:

426 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків російських Брянська, Орла, Міллєрово, Шаталово та Приморсько-Ахтарська;

п’ять аеробалістичних ракет Х-47 М2 «Кинджал» (із повітряного простору Тамбовської області рф);

чотири крилаті ракети «Калібр» (із акваторії Чорного моря);

одну крилату ракету «Іскандер-К» (район пусків — російське Міллєрово);

14 крилатих ракет Х-101 (із повітряного простору Саратовської області рф).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли в Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 09.30 протиповітряною обороною збито/подавлено 224 засоби повітряного нападу противника:

200 ударних БПЛА типу Shahed;

переважну більшість ракет збито вогневими засобами протиповітряної оборони, решта — подавлена РЕБ/локаційно втрачені (інформація щодо влучань не надходила);

203 дрони-імітатори не досягли цілей — локаційно втрачені (імовірно подавлені РЕБ).

Зафіксовано влучання 23 ударних БПЛА у трьох локаціях, а також падіння збитих — на 12 локаціях.

Так, у Київській області російська атака призвела до пожеж на Фастівщині — горіла адмінбудівля площею 300 кв. м, а також складське приміщення — 1200 кв. м. Рятувальники ліквідували загорання. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Також є руйнування у житлових секторах Фастівського та Вишгородського районів.

На щастя, в області обійшлося без постраждалих.