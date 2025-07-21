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Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

450 безпілотників та ракет атакували Україну в ніч на 21 липня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)

21 лип 2025, 10:51
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Росіяни в ніч на сьогодні, 21 липня (із 21.00 20 липня) атакували Україні загалом 450 засобами повітряного нападу.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що для атаки по Україні ворог застосував:

  • 426 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків російських Брянська, Орла, Міллєрово, Шаталово та Приморсько-Ахтарська;
  • п’ять аеробалістичних ракет Х-47 М2 «Кинджал» (із повітряного простору Тамбовської області рф);
  • чотири крилаті ракети «Калібр» (із акваторії Чорного моря);
  • одну крилату ракету «Іскандер-К» (район пусків — російське Міллєрово);
  • 14 крилатих ракет Х-101 (із повітряного простору Саратовської області рф).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли в Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 09.30 протиповітряною обороною збито/подавлено 224 засоби повітряного нападу противника:

  • 200 ударних БПЛА типу Shahed;
  • переважну більшість ракет збито вогневими засобами протиповітряної оборони, решта — подавлена РЕБ/локаційно втрачені (інформація щодо влучань не надходила);
  • 203 дрони-імітатори не досягли цілей — локаційно втрачені (імовірно подавлені РЕБ).
  • Зафіксовано влучання 23 ударних БПЛА у трьох локаціях, а також падіння збитих — на 12 локаціях.

Так, у Київській області російська атака призвела до пожеж на Фастівщині — горіла адмінбудівля площею 300 кв. м, а також складське приміщення — 1200 кв. м. Рятувальники ліквідували загорання. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Також є руйнування у житлових секторах Фастівського та Вишгородського районів.

На щастя, в області обійшлося без постраждалих.

Наслідки російської повітряної атаки на Київщині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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