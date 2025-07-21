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Сухопутные войска получили нового командующего
Сухопутные войска получили нового командующегоhttps://racurs.ua/n207967-suhoputnye-voyska-poluchili-novogo-komanduuschego.htmlРакурс
Бригадний генерал Геннадій Шаповалов став новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ.
Про це йдеться у дописі Сухопутних військ у Telegram.
Раніше Шаповалов був командиром 59-ї бригади імені Якова Гандзюка. Указ про його призначення головнокомандувач підписав 19 липня.
Одним з головних своїх завдань Шаповалов назвав генерацію військ, що включає процес формування, підготовки та доукомплектування бойових частин і підрозділів Сухопутних військ.
Я чітко розумію, що комплектація війська, включаючи рекрутинг, службу за контрактом та мобілізацію, має бути не декларативним, а свідомим вибором громадян, — заявив він.