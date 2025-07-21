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Ракурс
Сухопутные войска получили нового командующего

Сухопутные войска получили нового командующего

21 июл 2025, 15:44
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Бригадний генерал Геннадій Шаповалов став новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ.

Про це йдеться у дописі Сухопутних військ у Telegram.

Раніше Шаповалов був командиром 59-ї бригади імені Якова Гандзюка. Указ про його призначення головнокомандувач підписав 19 липня.

Одним з головних своїх завдань Шаповалов назвав генерацію військ, що включає процес формування, підготовки та доукомплектування бойових частин і підрозділів Сухопутних військ.

Я чітко розумію, що комплектація війська, включаючи рекрутинг, службу за контрактом та мобілізацію, має бути не декларативним, а свідомим вибором громадян, — заявив він.

Источник: Ракурс


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