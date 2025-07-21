Сухопутные войска получили нового командующего

https://racurs.ua/n207967-suhoputnye-voyska-poluchili-novogo-komanduuschego.html

Ракурс

Бригадний генерал Геннадій Шаповалов став новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ.

Про це йдеться у дописі Сухопутних військ у Telegram.

Раніше Шаповалов був командиром 59-ї бригади імені Якова Гандзюка. Указ про його призначення головнокомандувач підписав 19 липня.

Одним з головних своїх завдань Шаповалов назвав генерацію військ, що включає процес формування, підготовки та доукомплектування бойових частин і підрозділів Сухопутних військ.