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Ликвидация последствий ночной атаки в Киеве, фото: ГСЧС

К ликвидации последствий российской атаки на Киев привлекли авиацию и роботов (ФОТО, ВИДЕО)

21 июл 2025, 14:47
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У Києві наразі відомо вже про дев’ятьох постраждалих (серед них одна дитина) внаслідок масштабної повітряної атаки, здійсненої рашистами в ніч на сьогодні, 21 липня.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

У Дарницькому районі міста триває ліквідація наслідків російського обстрілу — до робіт залучені понад 200 рятувальників, а також понад 50 одиниць техніки ДСНС. Зазначається, що також задіяні роботизована техніка та авіація ДСНС.

На одній із локацій працюють психологи ДСНС. Загалом фахівці надали психологічну допомогу 60 особам, — додали в ДСНС. — Також постраждалим допомагають представники Товариства Червоного Хреста України.

Ліквідація наслідків нічної російської атаки у Києві, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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