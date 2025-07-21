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Ліквідація наслідків нічної російської атаки у Києві, фото: ДСНС
До ліквідації наслідків російської атаки на Київ залучили авіацію та роботів (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n207966-do-likvidaciyi-naslidkiv-rosiyskoyi-ataky-na-kyyiv-zaluchyly-aviaciu-ta-robotiv-foto-video.htmlРакурс
У Києві наразі відомо вже про дев’ятьох постраждалих (серед них одна дитина) внаслідок масштабної повітряної атаки, здійсненої рашистами в ніч на сьогодні, 21 липня.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
У Дарницькому районі міста триває ліквідація наслідків російського обстрілу — до робіт залучені понад 200 рятувальників, а також понад 50 одиниць техніки ДСНС. Зазначається, що також задіяні роботизована техніка та авіація ДСНС.
На одній із локацій працюють психологи ДСНС. Загалом фахівці надали психологічну допомогу 60 особам, — додали в ДСНС. — Також постраждалим допомагають представники Товариства Червоного Хреста України.
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