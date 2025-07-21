Федор Христенко, фото: Comments

https://racurs.ua/n207965-razoblachen-nardep-kotoryy-rabotal-na-rf-i-imel-znachitelnoe-vliyanie-na-nabu-sbu.html

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СБУ та Офіс генпрокурора викрили чинного народного депутата від нині забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка у державній зраді.

За матеріалами справи, цей парламентар був топовим агентом фсб рф (резидентом) і відповідав за посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України. Про це сьогодні, 21 липня, повідомив прес-центр СБУ.

Зазначається, що наразі нардепу заочно повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 28 ч. 1, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 369−2 (зловживання впливом).

За матеріалами справи, після початку повномасштабного вторгнення Христенко втік з України за кордон і продовжує здійснювати вплив на Бюро, — зазначили в СБУ.

У СБУ зазначають, що розслідування встановило:

Христенко був завербований фсб рф ще за часів Януковича і наразі перебуває у тісному зв’язку із Юрієм Іванющенком (відомим як Юра Єнакієвський), котрий є резидентом фсб та «смотрящим» від російської спецслужби за «ДНР»;

Христенко також був зв’язковим колаборанта Армена Саркісяна (відомого як Армен Горлівський), який загинув від вибуху в одному з елітних московських ЖК на початку 2025 року.

За наявною інформацією, Христенко активно виконував завдання російської спецслужби під час Революції Гідності. Зокрема, для організації «Антимайдану» він задіяв підконтрольних собі приватних перевізників для транспортування «тітушок», — розповіли в СБУ.

За даними слідства, зараз Христенко перебуває у тісних стосунках із частиною керівників Бюро, — додали в СБУ. — Серед них — один із начальників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, якого СБУ затримала сьогодні за підозрою у веденні бізнесу з рф та контактах з рашистами.

За інформацією спецслужби, Христенко знав цього детектива ще з часів спільного навчання у Донецькому університеті.

Ще один із його зв’язків — це керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров, з яким Христенко перебуває у тісному контакті. Зафіксовано, як у 2022 році, під час повномасштабного вторгнення, дружина Скомарова виїжджала за кордон на автомобілі, що належав дружині Христенка, — зазначили в СБУ.