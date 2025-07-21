Пресс-служба НАБУ опубликовала официальную позицию антикоррупционного бюро по поводу событий 21 июля, фото: НАБУ

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Наразі відомо про щонайменше 70 обшуків, що проводяться працівниками СБУ, ДБР та Офісу генпрокурора та охоплюють щонайменше 15 співробітників НАБУ.

Про це повідомила прес-служба НАБУ, опублікувавши офіційну позицію антикорупційного бюро щодо сьогоднішніх подій.

За наявною інформацією, слідчі дії проводяться без судових ухвал, — заявили в НАБУ. — Підставами для цих дій у переважній більшості випадків називаються участь окремих осіб у дорожньо-транспортних пригодах. Проте деяким працівникам інкримінують можливі зв’язки з країною-агресором. Ці факти не є взаємопов'язаними.

Зазначається, що паралельно також паралельно розпочата позапланова перевірка стану охорони державної таємниці, ініційована СБУ.

Вона стосується працівників НАБУ, які мають доступ до державної таємниці та до проведення негласних слідчих (розшукових) дій. За результатами цієї перевірки СБУ може отримати інформацію про триваючі та заплановані НАБУ і САП оперативні заходи та слідчі дії, — наголосили в НАБУ. — Розголошення цієї інформації може зірвати слідчі дії та триваючі розслідування.

Триває також планова перевірка Держспецзв’язку, що охоплює технічну інфраструктуру НАБУ.

Під час одного з обшуків було застосовано фізичну силу до детектива НАБУ, попри відсутність з його боку опору, — заявили в НАБУ.

Зазначається, що на момент початку зазначених дій директор НАБУ перебував у службовому відрядженні у Великій Британії. Він ухвалив рішення негайно перервати візит.

НАБУ також проводить внутрішню перевірку обставин подій 21 липня та з’ясовує правові підстави дій, у тому числі застосування сили до співробітника.

Водночас зазначимо, що ризик присутності агентів впливу країни-агресора залишається актуальним для будь-якого органу влади. Проте це не може бути підставою для зупинення роботи всієї інституції, — додали в НАБУ.

Нагадаємо, раніше сьогодні ЗМІ повідомили, що СБУ та Офіс генпрокурора проводять «спецоперацію із нейтралізації російського впливу на Національне антикорупційне бюро».