СБУ опубликовала новые факты утечки закрытой информации в НАБУ. Фото:

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Нові факти витоку закритої інформації в НАБУ виявили правоохоронці.

Під час обшуків у народного депутата від забороненої партії «Опозиційна платформа — за життя» Федора Христенка, який підозрюється в роботі на російську ФСБ, знайшли конфіденційні матеріали Національного антикорупційного бюро України. Було вилучено документи негласного стеження за фігурантами кримінальних проваджень, які розслідує бюро, а також десятки особових анкет кандидатів у детективи Бюро. Про це 22 липня повідомила прес-служба Служба безпеки України.

Серед персональних карток були і дані на одного з керівників міжрегіонального управління детективів Руслана Магамедрасулова, якого підозрюють у веденні бізнесу в країні-агресорі.

Під час обшуків правоохоронці знайшли й анкету колишнього детектива НАБУ Тимура Аршавіна, який у 2024 році втік з України поза офіційними пунктами пропуску і відтоді не повертався.

Нагадаємо, 21 липня СБУ та Офіс генпрокурора заявили, що викрили чинного народного депутата від нині забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка у державній зраді.

Слідство стверджує, що Христенко був завербований російським ФСБ рф ще за часів Віктора Януковича і наразі перебуває у тісному зв’язку із Юрієм Іванющенком (відомим як Юра Єнакієвський), котрий є резидентом ФСБ та «смотрящим» від російської спецслужби за ДНР.