Бывший милиционер готовил серию терактов. Фото: СБУ

https://racurs.ua/n208027-eks-milicioner-gotovil-seriu-teraktov-na-dnepropetrovschine-foto.html

Ракурс

Агент ФСБ на замовлення росії створив мережу схронів з вибухівкою для терактів на Дніпропетровщині.

У Києві на центральному вокзалі затримали 63-річного колишнього міліціонера з Донецька, який до початку повномасштабної війни переїхав на Дніпропетровщину. Він підготував чотири схованки з бойовими гранатами, детонаторами та іншими складовими СВП у Павлограді й Шахтарську. Про це 23 липня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Спецслужба країни-агресора планувала передати координати цих тайників потенційним виконавцям терактів. Сам же ж екс-міліціонер намагався спочатку виїхати до Євросоюзу, а далі потрапити в росію.

Зрадник облаштовував схрони біля покинутих будівель та місцевих кладовищ. Там же ж він залишав замасковані в пакети з-під соку сім-карти і телефони для агентурного зв’язку.

Зловмиснику, який намагався втекти в росію, вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, СБУ заявила, що затримала жінку, яка збиралася підірвати обласний ТЦК в Одесі. Вона мала занести рюкзак із саморобним вибуховим пристроєм в адміністративну будівлю в годину пік, ополудні, коли там знаходилася максимальна кількість людей.