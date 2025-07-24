Украина и рф провели очередной обмен пленными, скриншот видео

https://racurs.ua/n208036-video-obmena-plennymi-23-iulya-opublikovala-sbu-video.html

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Україна та рф вчора, 23 липня, провели дев’ятий етап великого обміну полоненими, про який домовилися у Стамбулі.

Таким чином, в межах цих обмінів з російської неволі звільнено вже понад 1 тис. захисників України. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Серед звільнених вчора з полону — військовослужбовці ЗСУ, зокрема із підрозділів ДШВ, ВМС, Сил ТРО, а також бійці ДПСУ, Нацгвардії та Нацполіції.

Частина з них потрапили в полон під час оборони Маріуполя і провели у неволі понад три роки. Також з полону звільнили останнього із захисників острова Зміїний.

Крім представників солдатського та сержантського складу, вдалося звільнити і офіцерів, — зазначили в КШППВ.

Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 27 років, найстаршому — 66 років.

Загалом на рідну землю повернуто українців, що воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському, Чернігівському напрямках, — додали в КШППВ. — Звільнені з полону Захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.

Прес-центр СБУ сьогодні, 24 липня, вранці опублікував відео, котре показує, як відбувався цей етап обміну полоненими.