Ракурсhttps://racurs.ua/
Воздушную тревогу в Киевской области теперь будут объявлять по районам
Новую систему объявления воздушной тревоги ввели на Киевщине — ОВАhttps://racurs.ua/n208042-novuu-sistemu-obyavleniya-vozdushnoy-trevogi-vveli-na-kievschine-ova.htmlРакурс
У Київській області відсьогодні, 24 липня, сигнал повітряної тривоги буде диференційований — вона оголошуватиметься лише в тих районах, де є реальна загроза.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.
Наприклад, у разі фіксації ворожих цілей сигнал надходитиме лише в частину області, що перебуває під безпосередньою загрозою, а не по всій Київщині, — розповів він.
Зазначається, що цю систему протестували сьогодні вночі спільно з Повітряними силами та ДСНС — вона відпрацювала надійно і без збоїв.
Це не просто технічне оновлення, а впровадження принципу адресного оповіщення, що відповідає вимогам часу для підтримки роботи бізнесу, навчального процесу в освітніх установах та решти сфер, що стосується війна — всіх, — наголосив він.