Повітряну тривогу на Київщині тепер оголошуватимуть по районах

https://racurs.ua/ua/n208042-novu-systemu-ogoloshennya-povitryanoyi-tryvogy-zaprovadyly-na-kyyivschyni-ova.html

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У Київській області відсьогодні, 24 липня, сигнал повітряної тривоги буде диференційований — вона оголошуватиметься лише в тих районах, де є реальна загроза.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

Наприклад, у разі фіксації ворожих цілей сигнал надходитиме лише в частину області, що перебуває під безпосередньою загрозою, а не по всій Київщині, — розповів він.

Зазначається, що цю систему протестували сьогодні вночі спільно з Повітряними силами та ДСНС — вона відпрацювала надійно і без збоїв.