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Ракурс
Повітряну тривогу на Київщині тепер оголошуватимуть по районах

Нову систему оголошення повітряної тривоги запровадили на Київщині — ОВА

24 лип 2025, 11:16
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У Київській області відсьогодні, 24 липня, сигнал повітряної тривоги буде диференційований — вона оголошуватиметься лише в тих районах, де є реальна загроза.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

Наприклад, у разі фіксації ворожих цілей сигнал надходитиме лише в частину області, що перебуває під безпосередньою загрозою, а не по всій Київщині, — розповів він.

Зазначається, що цю систему протестували сьогодні вночі спільно з Повітряними силами та ДСНС — вона відпрацювала надійно і без збоїв.

Це не просто технічне оновлення, а впровадження принципу адресного оповіщення, що відповідає вимогам часу для підтримки роботи бізнесу, навчального процесу в освітніх установах та решти сфер, що стосується війна — всіх, — наголосив він.

Джерело: Ракурс


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