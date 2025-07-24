Наслідки російських авіаударів по Миколаєву в ніч на 24 липня, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n208040-rosiyski-bezpilotnyky-vnochi-atakuvaly-mykolayiv-spalahnuly-pojeji-foto-video.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 24 липня, вкотре атакували Миколаїв безпілотниками.

Внаслідок обстрілу виникли пожежі складських будівель двох підприємств. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Рятувальники ліквідували загоряння загальною площею 450 кв. м, — розповіли у відомстві. — Інформація про постраждалих не надходила.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму Telegram-каналі повідомив, що атака безпілотниками типу «Shahed 131/136» на Миколаїв була здійснена близько 02.55.