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Наслідки російського авіаудару по Підлиману на Харківщині, фото: Харківська обласна прокуратура
Родина загинула внаслідок удару російської авіабомби на Харківщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n208039-rodyna-zagynula-vnaslidok-udaru-rosiyskoyi-aviabomby-na-harkivschyni-foto.htmlРакурс
Рашисти вчора, 23 липня, близько 23.30 завдали авіаудару по селу Підлиман Борівської СТГ Ізюмського району Харківської області.
Пошкоджено домоволодіння, на їхній території спалахнули пожежі. Під завалами будинку виявлено тіла трьох людей. Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.
Загинула родина: 57-річна жінка, її 58-річний чоловік та їхній 36-річний син. Вони були переселенцями з села Богуславка Ізюмського району, — розповіли у прокуратурі.
Зазначається, що ворог, за попередніми даними застосував керовану авіабомбу ФАБ-250.
За фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу) розпочато досудове розслідування.
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