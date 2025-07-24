Назарию Гусакову заочно объявили подозрение в мошенничестве на благотворительных сборах

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Ракурс

Назарію Гусакову заочно оголосили підозру у шахрайстві на благодійних зборах.

За даними слідства, він, маючи офіційне безоплатне забезпечення препаратом для лікування спінальної м’язової атрофії в межах міської програми, продовжував збір коштів нібито на придбання цього ж препарату.

Загалом впродовж 2023−2024 років він заволодів коштами громадян на загальну суму понад 1,3 млн грн.

Наразі Назарій Гусаков перебуває перебуває за межами України. Досудове розслідування триває.

Його благодійна кампанія супроводжувалась активною інформаційною підтримкою через соціальні мережі, Telegram-канали, онлайн-платформи (PayPal, BuyMeACoffee тощо) та за участю публічних осіб і інфлюенсерів, які сприяли поширенню збору.

За даними Львівської міської ради, зазначене лікування на момент збору він отримував безкоштовно.

Зібрані кошти не були повністю використані за призначенням, а здебільшого спрямовувались на особисті потреби, азартні ігри, інвестиції в криптовалюти.

Ввечері, 23 липня, Назарій Гусаков опублікував відеозвернення, де повідомив своє місце перебування та поточний стан здоров’я. Звернення опубліковане після того, як генпрокурор України Руслан Кравченко анонсував, що найближчими днями львівському активісту зі СМА заочно повідомлять про підозру у шахрайстві та відмиванні грошей.

Я не ховаюся від слідства, не ховаюся від суду. Повідомляю своє фізичне місце знаходження — це медичний заклад […] в Мілані, — сказав він.

Гусаков має спінальну м’язову атрофію (СМА) і збирав донати на лікування. 18 червня користувачі в соціальних мережах попросили надати звіти. Коли він цього не зміг зробити, його звинуватили в нецільовому використанні донатів. Сам Гусаков заявив: він згоден з тим, що потрібно було відкрити окремі рахунки для зборів і збирати чеки щодо витрат, але він не мав відповідного досвіду.

Наприкінці червня поліція провела обшуки у справі щодо можливого шахрайства під час збору коштів для Гусакова.