Рашисты ударили беспилотником по центральной части Харькова — поврежден многоквартирный дом

Российский БПЛА «Черника», фото: t.me/ssternenko

https://racurs.ua/n208082-rashisty-udarili-bespilotnikom-po-centralnoy-chasti-harkova-povrejden-mnogokvartirnyy-dom.html

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Російські загарбники сьогодні, 25 липня, ввечері завдали удару безпілотником «Черніка» по центральній частині Харкова у Київському районі.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.

За уточненою інформацією, приліт у дорогу, поряд — житлові будинки та медичний заклад, — зазначив Терехов.

Згодом він додав, що внаслідок цієї атаки пошкоджено багатоквартирний будинок. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Згодом Терехов повідомив, що зафіксовано ще одне влучання у центрі міста, неподалік від першого прильоту.