Рашисти вдарили безпілотником по центральній частині Харкова — пошкоджено багатоквартирний будинок

Російський БПЛА «Черніка», фото: t.me/ssternenko

https://racurs.ua/ua/n208082-rashysty-vdaryly-bezpilotnykom-po-centralniy-chastyni-harkova-poshkodjeno-bagatokvartyrnyy-budynok.html

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Російські загарбники сьогодні, 25 липня, ввечері завдали удару безпілотником «Черніка» по центральній частині Харкова у Київському районі.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.

За уточненою інформацією, приліт у дорогу, поряд — житлові будинки та медичний заклад, — зазначив Терехов.

Згодом він додав, що внаслідок цієї атаки пошкоджено багатоквартирний будинок. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Згодом Терехов повідомив, що зафіксовано ще одне влучання у центрі міста, неподалік від першого прильоту.