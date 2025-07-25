Рашисти вдарили безпілотником по центральній частині Харкова — пошкоджено багатоквартирний будинок

Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Російський БПЛА «Черніка», фото: t.me/ssternenko
Рашисти вдарили безпілотником по центральній частині Харкова — пошкоджено багатоквартирний будинокhttps://racurs.ua/ua/n208082-rashysty-vdaryly-bezpilotnykom-po-centralniy-chastyni-harkova-poshkodjeno-bagatokvartyrnyy-budynok.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 25 липня, ввечері завдали удару безпілотником «Черніка» по центральній частині Харкова у Київському районі.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.
За уточненою інформацією, приліт у дорогу, поряд — житлові будинки та медичний заклад, — зазначив Терехов.
Згодом він додав, що внаслідок цієї атаки пошкоджено багатоквартирний будинок. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Згодом Терехов повідомив, що зафіксовано ще одне влучання у центрі міста, неподалік від першого прильоту.
Наразі — без постраждалих, — зазначив він.
Гра в наперстки у ВАКС: Як інкримінувати діяння, визнане таким, що не містить складу злочину
Розуміти і розумнішати: до нових американських підходів — без емоцій
Судді поза законом
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...