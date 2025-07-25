Наслідки російського авіаудару по медзакладу у Харкові, фото: Харківська ОВА

https://racurs.ua/ua/n208075-rashysty-vdaryly-po-medzakladu-u-harkovi-17-poranenyh-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 25 липня, орієнтовно об 11.30 збройні сили рф завдали авіаційного удару по Індустріальному району Харкова, сталося влучання у триповерхову будівлю медичного закладу — там частково зруйнований третій поверх і перекриття.

Рятувальники оперативно загасили загоряння утеплювача, аварійно-рятувальні роботи тривають. Про це повідомили прес-служби Харківської обласної прокуратури та МВС.

За попередніми даними, атака була здійснена КАБ УМПБ-5 з літака Су-34 з населеного пункту томарівка бєлгородської області рф, — розповіли у прокуратурі.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі повідомив, що наразі відомо вже про 17 постраждалих, серед них 12-річна дівчинка.

Одна людина — співробітниця пошкодженого медзакладу — перебуває у лікарні. Решта постраждалих отримали всю необхідну допомогу і наразі не потребують госпіталізації, — розповів він.

Зазначається, що інформація про те, що під завалами можуть перебувати люди, яка з’явилася раніше, не підтвердилася — усі вийшли на зв’язок.