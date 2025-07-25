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Ракурс
У Тернополі у квартирі багатоповерхівки вибухнула граната Ф-1, фото: Нацполіція

Вибух гранати у квартирі забрав життя двох людей у Тернополі — поліція (ФОТО)

25 лип 2025, 16:34
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У Тернополі внаслідок вибуху гранати у квартирі багатоповерхівки загинули двоє людей.

Про це сьогодні, 25 липня, повідомила прес-служба Нацполіції.

25 липня близько 12 години на спецлінію 102 надійшло повідомлення від диспетчера управління Державної служби надзвичайних ситуацій про те, що на вулиці Володимира Винниченка стався вибух, — вказано в повідомленні.

Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, встановила, що вибух стався в одній із багатоповерхівок на третьому поверсі.

Під час огляду квартири поліцейські виявили тіла двох людей — чоловіка та жінки. Попередньо, це син, 1985 року народження та матір, 1958 року народження. Попередньо, у квартирі здетонувала бойова граната Ф-1, — розповіли у поліції.

На місці події працюють поліцейські та інші відповідні служби.

У Тернополі у квартирі багатоповерхівки вибухнула граната Ф-1, фото: Нацполіція

Джерело: Ракурс


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