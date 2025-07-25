У Тернополі 25 липня стався вибух гранати в одній із квартир, фото: Нацполіція

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Ракурс

У Тернополі у квартирі на третьому поверсі однієї з багатоповерхівок на вулиці Володимира Винниченка сьогодні, 25 липня, вдень пролунав вибух.

Поліцейські, які прибули на місце інциденту, виявили у квартирі тіла двох людей — жінки та чоловіка. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що загиблі — це матір, 1956 року народження та син, 1985 року народження.

Смерть обох, найімовірніше, настала внаслідок детонації бойової гранати. Є припущення, що вибуховий пристрій син привіз із зони бойових дій. Також відомо, що чоловік місяць тому самовільно залишив частину, де ніс службу, — розповіли у поліції.

Які обставини та події передували трагедії, наразі невідомо. На момент вибуху у квартирі були лише матір та син.

Відомості за фактом загибелі жінки внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 119 Кримінального кодексу (вбивство через необережність), а за фактом смерті чоловіка порушено кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) з приміткою «самогубство» Кримінального кодексу.