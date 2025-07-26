Последствия обстрелов. Фото: ОВА

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Російська армія здійснила масовану комбіновану атаку на Дніпро та Дніпропетровську область.

Попередньо відомо, що протиповітряна оборона збила сім ворожих ракет та 26 безпілотників. Однак є й влучання. Зокрема, в Дніпрі була понівечена багатоповерхівка й пошкоджені промислові підприємства. Виникли пожежі — на парковці горіли автомобілі. Внаслідок атак загинув чоловік та постраждала жінка. Про це голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив у Telegram.

Кілька пожеж виникло й у Дніпровському районі. Горів торговельний центр, підприємство, також на різних локаціях горіла суха трава. Там відомо про одного загиблого та чотирьох постраждалих.

Окупанти також бити КАБами по Покровській громаді Синельниківського району. Внаслідок обстрілу виникла пожежа.

По Покровській громаді Нікопольського району влучив FPV-дрон. Крім того, атакував противник і Марганецьку громаду.

Також гучно було й у Камʼянському. Внаслідок ракетної атаки в місті виникла пожежа. Міський голова Кам’янського Андрій Білоусов підтвердив пожежу і показав наслідки удару.

Нагадаємо, ввечері 25 липня росіяни завдали удару безпілотником «Черніка» по центральній частині Харкова у Київському районі. Внаслідок цієї атаки було пошкоджено багатоквартирний будинок.