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Ракурс
ФСБ РФ готовила убийство Сергея Филимонова. Фото: СБУ

СБУ заявила, что предупредила убийство командира «Волков Да Винчи» Филимонова

29 июл 2025, 11:27
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Росіяни планували вбивство командира 108-го окремого батальйону ЗСУ «Вовки Да Вінчі» Сергія Філімонова.

Для замаху на Філімонова російська ФСБ завербувала жителя Дніпропетровщини під виглядом роботи на СБУ. На «гачок» ворожої спецслужби потрапив учасник АТО з Кам’янського, який був упевнений, що за дорученням СБУ має знешкодити коригувальника, котрий працює на росію, а не українського військового командира. Про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генпрокурора.

Агентурні операції «під чужим прапором» — це досить нова тактика для російської спецслужби. Під час вербувальних бесід представники ФСБ видають себе за співробітників Служби безпеки й ставлять завдання агентам нібито в інтересах України, — наголосили в СБ України.

З’ясувалося, чоловіку в одній із соцмереж зателефонувала представниця ФСБ, яка видала себе за співробітницю СБУ. Росіянка заявила, що інтернет-магазин, де житель Кам’янського раніше замовляв медичні препарати, нібито фінансує російську армію. Цю вигадану інформацію вона використала для звинувачення українця в «державній зраді» та повідомила про нібито відкрите проти нього кримінальне провадження.

Після цього йому запропонували начебто «співпрацю» зі Службою в обмін на закриття кримінальної справи. Для вчинення злочину «завербований» приїхав до Києва. Після прибуття до столиці завербованому дали завдання орендувати квартиру в житловому комплексі, де, за версією ФСБ, проживав Філімонов, і почати стеження за його авто. У російській спецслужбі заявили, що Філімонов є «зрадником», що нібито наводить удари по Києву.

Згодом він отримав вказівку ліквідувати Філімонова, для цього росіяни залишили йому зброю в схроні. Зловмисника затримали, коли він виходив на вулицю зі спорядженою зброєю. Йому повідомили про підозру за ст. 26 (незаконне зберігання зброї та боєприпасів) Кримінального кодексу України.

ФСБ рф готувала вбивство Сергія Філімонова. Фото: СБУ

ФСБ рф готувала вбивство Сергія Філімонова. Фото: СБУ

ФСБ рф готувала вбивство Сергія Філімонова. Фото: СБУ

Нагадаємо, СБУ схопила колишнього міліціонера з Донецька, який до початку повномасштабної війни переїхав на Дніпропетровщину й допомагав готувати теракти в регіоні. Зрадник підготував чотири схованки з бойовими гранатами, детонаторами та іншими складовими СВП у Павлограді й Шахтарську.

Источник: Ракурс


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