ФСБ рф готувала вбивство Сергія Філімонова. Фото: СБУ

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Росіяни планували вбивство командира 108-го окремого батальйону ЗСУ «Вовки Да Вінчі» Сергія Філімонова.

Для замаху на Філімонова російська ФСБ завербувала жителя Дніпропетровщини під виглядом роботи на СБУ. На «гачок» ворожої спецслужби потрапив учасник АТО з Кам’янського, який був упевнений, що за дорученням СБУ має знешкодити коригувальника, котрий працює на росію, а не українського військового командира. Про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генпрокурора.

Агентурні операції «під чужим прапором» — це досить нова тактика для російської спецслужби. Під час вербувальних бесід представники ФСБ видають себе за співробітників Служби безпеки й ставлять завдання агентам нібито в інтересах України, — наголосили в СБ України.

З’ясувалося, чоловіку в одній із соцмереж зателефонувала представниця ФСБ, яка видала себе за співробітницю СБУ. Росіянка заявила, що інтернет-магазин, де житель Кам’янського раніше замовляв медичні препарати, нібито фінансує російську армію. Цю вигадану інформацію вона використала для звинувачення українця в «державній зраді» та повідомила про нібито відкрите проти нього кримінальне провадження.

Після цього йому запропонували начебто «співпрацю» зі Службою в обмін на закриття кримінальної справи. Для вчинення злочину «завербований» приїхав до Києва. Після прибуття до столиці завербованому дали завдання орендувати квартиру в житловому комплексі, де, за версією ФСБ, проживав Філімонов, і почати стеження за його авто. У російській спецслужбі заявили, що Філімонов є «зрадником», що нібито наводить удари по Києву.

Згодом він отримав вказівку ліквідувати Філімонова, для цього росіяни залишили йому зброю в схроні. Зловмисника затримали, коли він виходив на вулицю зі спорядженою зброєю. Йому повідомили про підозру за ст. 26 (незаконне зберігання зброї та боєприпасів) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, СБУ схопила колишнього міліціонера з Донецька, який до початку повномасштабної війни переїхав на Дніпропетровщину й допомагав готувати теракти в регіоні. Зрадник підготував чотири схованки з бойовими гранатами, детонаторами та іншими складовими СВП у Павлограді й Шахтарську.