Американець із гвинтівкою вбив п'ятьох та поранив шістьох людей у центрі Нью-Йорка. Фото: EPA

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Стрілянина в центрі Нью-Йорка сталася у понеділок, 28 липня.

Інцидент стався в хмарочосі нью-йоркського Мідтауна, де розташовані офіси інвестиційної компанії Blackstone та штаб-квартира Національної футбольної ліги. Чоловік із гвинтівки застрелив поліцейського та чотирьох цивільних. Ще шестеро людей дістали поранення. Про це повідомляють видання New York Post та Associated Press.

Згодом стало відомо, що стрільцем був 27-річний Шейн Тамура, який проник до хмарочоса під час вечірнього напливу офісних працівників. Він із штурмової гвинтівки AR-15 почав стріляти по натовпу.

У мережі вже опублікували відеозаписи на яких видно, як перед стріляниною зловмисник з автоматом спокійно прогулювався площею біля входу в хмарочос на Парк-авеню.

Крім того, стрілянина сталася також на території готелю Grand Sierra Resort у місті Ріно штату Невада. Там загинули двоє людей та ще троє отримали поранення.

Нагадаємо, у центрі Лондона чоловік напав з ножем на людей. Внаслідок різанини двоє людей загинули, а ще двоє були важко поранені

Джерела: New York Post, Associated Press