рф вночі атакувала Україну дронами Shahed та ракетами «Іскандер». Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n208164-rf-vnochi-atakuvala-ukrayinu-dronamy-shahed-ta-raketamy-iskander.html

Ракурс

Країна-агресор росія знову атакувала Україну дронами.

У ніч на 29 липня окупанти запустили дві балістичні ракети «Іскандер-М» із Ростовської області та окупованого Криму, а також 37 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів з російських Орла, Курська й Гвардійська в Криму. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили в Telegram.

До відбиття нападу залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Вдалося збити та подавити 32 ворожі дрони на півночі та сході країни. П’ять безпілотників та дві ракети влучили у трьох локаціях, а у двох локаціях було зафіксовано падіння уламків.

У ДСНС поінформували, що внаслідок нічної атаки у Миколаївській області виникла масштабна пожежа на складах агропідприємства. Вогонь охопив площу в 4 тис. кв. м. Згоріли три автомобіля, які що знаходилися на території підприємства. Інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, у Кам’янському в Дніпропетровській області внаслідок атаки була частково зруйнована триповерхова будівля й були пошкоджені пологовий будинок та відділення міської лікарні. Загинули двоє людей. Ще п’ятеро постраждали.