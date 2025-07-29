https://racurs.ua/ua/n208163-cholovik-z-nojem-vlashtuvav-rizanynu-v-centri-londona-ie-zagybli-ta-poraneni.html

Ракурс

Різанина сталася у центральній частині Лондона в понеділок, 28 липня.

У торговельній точці поблизу Тауерського мосту, відомому туристичному районі, чоловік з ножем напав на інших цивільних. Двоє людей загинуло. На місці злочину загинув 58-річний чоловік, а 27-річний помер у лікарні. Про це повідомило Sky News.

Також поранення дістав 30-річний чоловік, який наразі перебуває в лікарні. Ще один 30-річний постраждалий госпіталізований у критичному стані, лікарі борються за його життя.

Різанина сталася вчора близько 13.00 за місцевим часом. Поліція прибула до поліція прибула до торгового приміщення на Лонг-Лейн де виявила чотирьох осіб з ножовими пораненнями. Інцидент трапився вузькій вулиці поруч із мостом.

Наразі британська поліція не розглядає інцидент, як терористичний акт.

Нагадаємо, в Німеччині у серпні 2024 року під час святкування 650-річчя міста Золінген, що у землі Північний Рейн-Вестфалія на одній з центральних площ міста на присутніх напав невідомий з ножем. Внаслідок нападу загинули троє учасників «Фестивалю різноманітності», ще восьмеро були поранені.

Джерело: Sky News