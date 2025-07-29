Окупанти вдарили по лікарні на Дніпропетровщині, є загиблі та поранені

Наслідки обстрілів. Фото: ОВА

https://racurs.ua/ua/n208162-okupanty-vdaryly-po-likarni-na-dnipropetrovschyni-ie-zagybli-ta-poraneni.html

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Російська армія завдала нових ударів по Дніпропетровській області.

У Кам’янському внаслідок атаки була частково зруйнована триповерхова будівля, що не експлуатувалася. Були пошкоджені пологовий будинок та відділення міської лікарні, які розташовані поряд. Загинули двоє людей. Ще п’ятеро постраждали. У важкому стані перебувають дві жінки, одна з них вагітна. Про це голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив у Telegram.

Водночас міський голова Кам’янського Андрій Білоусов уточнив, що значні ушкодження отримали пологове і терапевтичне відділення 9-ї лікарні. Поністю згоріли кілька машин, які перебували на парковці біля лікарні. Також вибило вікна у шкірно-венерологічному диспансері та дитячій поліклініці.

Крім того, пошкодження зафіксовані у двох місцевих ліцеях, гімназії й дитячому садочку. Постраждав і житловий фонд — пошкоджено 49 будинків, вибито більше 300 вікон.

У Синельниківському районі росіяни КАБами та FPV-дронами атакували Межівську, Дубовиківську та Словʼянську громади. Одна людина загинула, ще двоє постраждали.

А вчора ввечері окупанти скинули керовані авіабомби на Великомихайлівську громаду. Там загинула 75-річна жінка і постраждав 68-річний чоловік.

Нагадаємо, вночі 29 липня російська армія атакувала один з пенітенціарних закладів Запорізької області. Внаслідок обстрілу колонії загинули 16 осіб, а 35 дістали поранення.