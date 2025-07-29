Дрони атакували залізничні станції у Ростовській області. Фото: соцмережі

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Ракурс

Ростовська область росії вночі 29 липня зазнала атаки невідомих дронів.

Зокрема, безпілотники атакували місто Сальськ. Унаслідок атаки порушено рух поїздів і виникла пожежа у складі вантажного поїзда. Пожежа була настільки стильною, що довелося залучити пожежний потяг. Росіяни ж заявляють про «падіння уламків БпЛА». Відповідну заяву зробив Telegram-канал «Телеграмма РЖД».

Водночас голова Сальського району Володимир Березовський повідомив про влучання у дві цистерни і локомотив під час атаки дронів на вантажний поїзд.

Тим часом «Федеральна пасажирська компанія» заявила про затримку дев’ятьох своїх поїздів через ситуацію на станції в Сальську.

Крім того, минулої ночі дрони вдарили по селищу Орловський. Там виникла пожежа в районі тягової підстанції «Двійна». Ця залізнична стація розташована на електрифікованій лінії Волгоград-1 — Сальськ.

Нагадаємо, 25 червня Сили оборони України уразили залізницю в Токмаку на окупованому Запоріжжі. З першого удару був зупинений ворожий потяг, який розрізало навпіл. Цей локомотив тягнув понад 40 вагонів і у його складі були цистерни з паливно-мастильними матеріалами та контейнери, ймовірно, з боєприпасами.