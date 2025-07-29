Армія рф обстріляла в’язницю у Запорізькій області. Фото:

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Армія російської федерації завдала нових ударів по Запорізькій області.

Вночі, 29 липня, окупанти атакували один з пенітенціарних закладів регіону. Наразі відомо про 16 загиблих та 35 поранених. Приміщення установи зруйновані. Також пошкоджені приватні будинки, які розташовані поруч. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

За його словами, ворог вночі вісім разів обстріляв Запорізький район, попередньо, ФАБами. Було влучання і по виправній колонії.

Також очільник ОВА поінформував, що упродовж минулої доби росіяни 672 рази били по 14 населених пунктах Запорізької області. Окупанти застосовували авіацію, БпЛА різної модифікації (переважно FPV), реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію.

Влада отримала 24 повідомлення про руйнування квартир, приватних будинків та господарчих споруд. У Пологівському районі була поранена 81-річна жінка.

Нагадаємо, 26 липня росіяни вдарили реактивними системами залпового вогню по прифронтовому селищу Степногірську Запорізької області. Внаслідок влучання було зруйновано приватний будинок, виникла пожежа. На згарищі рятувальники знайшли тіла двох людей.