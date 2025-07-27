Рашисти вдарили з РСЗВ по Степногірську — виявлено тіла двох загиблих

Російський обстріл забрав життя двох людей у прифронтовому Степногірську, фото: телеканал «Україна»

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Ракурс

Російські загарбники вчора, 26 липня, ударили реактивними системами залпового вогню по прифронтовому селищу Степногірську Запорізької області.

Внаслідок влучання було зруйновано приватний будинок, виникла пожежа. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Сьогодні, 27 липня, на згарищі на місці зруйнованого будинку виявили тіла двох людей — загинули 74-річна жінка та 66-річний чоловік.

Прес-служба поліції Запоріжжя повідомляє, що впродовж 26 липня росіяни випустили по мирних містах і селах області 579 безпілотників (переважно FPV), а також 201 раз вдарили з артилерії, 26 — з авіації та 4 рази застосували для атак РСЗВ.

Учора під прицілом росіян перебували Юрківка, Біленьке Запорізького, Кам’янське Василівського, Оріхів, Гуляйполе, Щербаки, Білогір’я, Новоандріївка, Омельник, Новоданилівка, Мала Токмачка та Чарівне Пологівського районів, — розповіли у поліції.

Зазначається, що загалом поліцейські зареєстрували 16 повідомлень про руйнування об'єктів інфраструктури. Пошкоджено:

житлові будинки;

господарські споруди;

гаражні приміщення;

транспортні засоби громадян;

будівлю лікарні.

За фактами збройної агресії відкрито кримінальні провадження, правова кваліфікація — ч. 1 ст. 438 (Воєнні злочини) Кримінального кодексу.