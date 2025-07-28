З росії повністю заборонили вивозити бензин

Експорт бензину з рф повністю заборонили, фото:

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Російська влада запровадила повну заборону на вивезення бензину з країни, щоб «охолодити» паливний ринок, де ціни з початку року злетіли 30% і ледь не переписали історичні максимуми, зафіксовані у 2023 році.

Обмеження діятиме до 31 серпня. Про це повідомляє видання Moscow Times.

Зазначається, що до цього у росії заборона на експорт бензину стосувалася лише трейдерів, посередників та нафтобаз, а для компаній-виробників продаж бензину за кордон було дозволено.

В російському уряді заявили, що посилення заборони необхідне «для збереження стабільної ситуації на внутрішньому паливному ринку в період високого сезонного попиту та сільськогосподарських польових робіт».

Різке зростання гуртових цін на бензин почалося у квітні й сягнуло приблизно третини ціни, залежності від марки.

Зазначається, що російські нафтові компанії через санкції мають проблеми з ремонтом нафтопереробних заводів. Необхідне обладнання потрапило під європейські санкції в рамках першого пакету за повномасштабне вторгнення в Україну — у лютому 2022 року.

Так, міністр енергетики рф Сергій Цивільєв нещодавно визнав, що через санкції «зсуваються терміни» ремонту НПЗ. Також він заявив, що проблеми з постачанням обладнання призводять до «збоїв» на російських НПЗ.

У 2024 році обсяги переробки нафти на російських НПЗ впали до 12-річного мінімуму, зокрема і через серію ударів українських безпілотників, котрі призводили до тривалих ремонтів.

Російська влада в останні роки регулярно запроваджує обмеження на експорт бензину — у 2023 році вони діяли з вересня по листопад, а у 2024 році — з березня по травень, та з серпня до кінця року.

Джерело: Moscow Times