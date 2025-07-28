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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

Зеленський підписав закон про збільшення чисельності співробітників СБУ

28 лип 2025, 21:30
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Володимир Зеленський, президент України, підписав закон, який передбачає збільшення чисельності співробітників Служби безпеки України на 10 тис. осіб.

Про це свідчить інформація у картці відповідного законопроекту № 13353 на сайті Ради.

За цей законопроект 16 липня проголосували 311 народних депутатів. Згідно з ним:

  • загальна чисельність СБУ у мирний час зростає з 27 тис. осіб до 37 тис. осіб., в особливий період — з 31 тис. осіб до 41 тис. осіб;
  • замість підрозділу боротьби з тероризмом створюється Центр спеціальних операцій «А», який здійснюватиме оперативно-бойову діяльність. Він має налічувати не менше 10 тис. осіб;
  • військовослужбовці СБУ отримують право застосовувати зброю та бойову техніку під час виконання завдань оборони.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Джерело: Ракурс


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