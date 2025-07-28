Зеленский подписал закон об увеличении численности сотрудников СБУ

Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n208158-zelenskiy-podpisal-zakon-ob-uvelichenii-chislennosti-sotrudnikov-sbu.html

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Володимир Зеленський, президент України, підписав закон, який передбачає збільшення чисельності співробітників Служби безпеки України на 10 тис. осіб.

Про це свідчить інформація у картці відповідного законопроекту № 13353 на сайті Ради.

За цей законопроект 16 липня проголосували 311 народних депутатів. Згідно з ним:

загальна чисельність СБУ у мирний час зростає з 27 тис. осіб до 37 тис. осіб., в особливий період — з 31 тис. осіб до 41 тис. осіб;

замість підрозділу боротьби з тероризмом створюється Центр спеціальних операцій «А», який здійснюватиме оперативно-бойову діяльність. Він має налічувати не менше 10 тис. осіб;

військовослужбовці СБУ отримують право застосовувати зброю та бойову техніку під час виконання завдань оборони.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.