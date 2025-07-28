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Рашисты в очередной раз атаковали дроном гражданский автомобиль, фото: РИА «Новости»

Российский дрон ударил по гражданскому автомобилю на Харьковщине — погиб человек

28 июл 2025, 21:13
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Російські загарбники вдарили FPV-дроном по легковому автомобілю з цивільними, у якому перебували двоє чоловіків — 75-річний чоловік та його 51-річний син.

Подія сталася сьогодні, 28 липня, близько 17.00 у селі Великі Проходи Дергачівської громади. Про це повідомили прес-служби Харківської ОВА та поліції Харківщині.

Зазначається, що внаслідок удару по автомобілю:

  • загинув на місті 75-річний водій;
  • 51-річний пасажир постраждав, його госпіталізовано з вибуховими пораненнями.

За цим фактом інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу.

Источник: Ракурс


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