Російський дрон вдарив по цивільній автівці на Харківщині — загинула людина

Рашисти вкотре атакували дроном цивільний автомобіль, фото: РІА «Новости»

https://racurs.ua/ua/n208157-rosiyskyy-dron-vdaryv-po-cyvilniy-avtivci-na-harkivschyni-zagynula-ludyna.html

Ракурс

Російські загарбники вдарили FPV-дроном по легковому автомобілю з цивільними, у якому перебували двоє чоловіків — 75-річний чоловік та його 51-річний син.

Подія сталася сьогодні, 28 липня, близько 17.00 у селі Великі Проходи Дергачівської громади. Про це повідомили прес-служби Харківської ОВА та поліції Харківщині.

Зазначається, що внаслідок удару по автомобілю:

загинув на місті 75-річний водій;

51-річний пасажир постраждав, його госпіталізовано з вибуховими пораненнями.

За цим фактом інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу.