Різня в Німеччині - затримано сирійця, підозрюваного у вбивстві трьох та пораненні вісьмох людей

https://racurs.ua/ua/n198628-riznya-v-nimechchyni-zatrymano-syriycya-pidozruvanogo-u-vbyvstvi-troh-ta-poranenni-vismoh-ludey.html

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У ФРН затримали підозрюваного у нападі в Золінгені. 26-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві трьох та пораненні вісьмох осіб, затримали у притулку для біженців.

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Під час святкування 650-річчя міста Золінген, що у землі Північний Рейн-Вестфалія, 23 серпня на одній з центральних площ міста на присутніх напав невідомий з ножем. Внаслідок нападу загинули троє учасників «Фестивалю різноманітності», ще восьмеро поранені, п’ятеро з них перебувають у важкому стані, повідомило поліцейське управління Дюссельдорфа у суботу, 24 серпня.

За непідтвердженою первинною інформацією, було затримано сирійця.

Святкування, які мали тривати до 25 серпня і на які очікували до 75 тисяч гостей, на даний час скасовані, громадян попросили залишити центральні райони міста.

«Ісламська держава» (ІДІЛ) взяла на себе відповідальність за ножовий теракт у Золінгені. Згідно з заявою Amaq, каналу новин терористичної організації, ісламіст здійснив напад як помсту за «мусульман у Палестині».

Нападник на християнські збори в місті Золінген у Німеччині вчора був солдатом Ісламської держави, — йдеться в повідомленні каналу.

Нападник під час атаки, ймовірно, кричав «Аллаху Акбар» (у перекладі «Бог великий»). Про це повідомив свідок, пише WELT am SONNTAG із посиланням на внутрішній звіт поліції.

Повідомляється, що один із поранених також сказав, що він «знав нападника із Золінгена» і що він був відвідувачем місцевої мечеті.

1 та 22 вересня у трьох східнонімецьких землях відбудуться земельні вибори. Відповідно до опитувань, у Саксонії, Тюрингії та Брандербурзі чільні місця в земельних парламентах та урядах можуть посісти крайноправі та крайньоліві партії «Альтернатива для Німеччини» та «Блок Сари Вагенкнехт», які підтримують жорстку антимігрантську політику.