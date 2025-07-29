Последствия российского удара по Новоплатоновке, фото: ГСЧС

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Російські загарбники вдарили з РСЗВ по цивільних, які пришли за гуманітарною допомогою у селі Новоплатонівка Ізюмського району Харківської області.

В результаті п’ятеро людей загинули, ще троє постраждали. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Люди зібрались разом, щоб отримати гуманітарну допомогу — у цей час російські терористи завдали ударів РСЗВ по мирних мешканцях, — вказано в повідомленні.

Також рашисти сьогодні обстріляли село Піски-Радьківські — виникли пожежі у приватному житловому будинку.

Прес-служба поліції Харківщини повідомляє, що внаслідок обстрілу також загорівся магазин у Новоплатонівці.

Внаслідок ворожої атаки загорівся місцевий магазин, де видавали гуманітарну допомогу цивільним громадянам. Пошкоджено автомобіль та приватні будинки розташовані поруч, — розповіли у поліції. — За попередніми даними, внаслідок обстрілу загинули п’ятеро мирних жителів, ще четверо отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу.