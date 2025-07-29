Новости
  1. Новости
  2. Погода
  3. Новость
Ракурс
В Украине ожидается ухудшение погодных условий, фото: «Википедия»

Град, шквалы и сильные дожди — украинцев предупреждают об опасном ухудшении погоды (КАРТА)

29 июл 2025, 15:56
999

В Україні завтра, 30 липня, очікується погіршення погодних умов у більшості областей, крім заходу, крайнього сходу та Криму.

Про це повідомляють прес-служби ДСНС та Укргідрометцентру.

Найінтенсивніші опади очікуються у:

  • Київській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях — значні дощі;
  • Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Дніпропетровській областях — подекуди град та шквали 15−20 м/с.

Такі погодні умови відносяться до I рівня небезпечності — жовтого. Вони можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров