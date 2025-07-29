В Украине ожидается ухудшение погодных условий, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n208172-grad-shkvaly-i-silnye-dojdi-ukraincev-preduprejdaut-ob-opasnom-uhudshenii-pogody-karta.html

Ракурс

В Україні завтра, 30 липня, очікується погіршення погодних умов у більшості областей, крім заходу, крайнього сходу та Криму.

Про це повідомляють прес-служби ДСНС та Укргідрометцентру.

Найінтенсивніші опади очікуються у:

Київській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях — значні дощі;

Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Дніпропетровській областях — подекуди град та шквали 15−20 м/с.

Такі погодні умови відносяться до I рівня небезпечності — жовтого. Вони можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.