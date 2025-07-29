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Ракурс
В Україні очікується погіршення погодних умов, фото: «Вікіпедія»

Град, шквали та значні дощі — українців попереджають про небезпечне погіршення погоди (КАРТА)

29 лип 2025, 15:56
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В Україні завтра, 30 липня, очікується погіршення погодних умов у більшості областей, крім заходу, крайнього сходу та Криму.

Про це повідомляють прес-служби ДСНС та Укргідрометцентру.

Найінтенсивніші опади очікуються у:

  • Київській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях — значні дощі;
  • Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Дніпропетровській областях — подекуди град та шквали 15−20 м/с.

Такі погодні умови відносяться до I рівня небезпечності — жовтого. Вони можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Джерело: Ракурс


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