В Украине обновили контракт для службы 18-24-летних юношей

https://racurs.ua/n208196-v-ukraine-obnovili-kontrakt-dlya-slujby-18-24-letnih-unoshey.html

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В Україні оновили контракт для служби 18−24 річних юнаків: він буде спрямований на підготовку операторів БпЛА та матиме чіткі терміни служби.

Це буде окремий напрямок програми — контракт для операторів дронів, які служитимуть у ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужбі.

Важливі зміни:

Чіткий термін служби: два роки.

До 45 днів базової підготовки, до 60 днів фахової підготовки, 14 днів адаптаційного курсу.

Виплата 1 млн грн, яка здійснюється у три етапи.

Додаткова підтримка від держави, зокрема іпотека під 0%.

Також до парламенту подано законопроєкт про відстрочку від служби для тих, хто підпише контракт на 12 місяців після досягнення 25-річного віку.