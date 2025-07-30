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Ракурс
В Украине обновили контракт для службы 18-24-летних юношей

В Украине обновили контракт для службы 18−24-летних юношей

30 июл 2025, 14:03
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В Україні оновили контракт для служби 18−24 річних юнаків: він буде спрямований на підготовку операторів БпЛА та матиме чіткі терміни служби.

Це буде окремий напрямок програми — контракт для операторів дронів, які служитимуть у ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужбі.

Важливі зміни:

  • Чіткий термін служби: два роки.
  • До 45 днів базової підготовки, до 60 днів фахової підготовки, 14 днів адаптаційного курсу.
  • Виплата 1 млн грн, яка здійснюється у три етапи.
  • Додаткова підтримка від держави, зокрема іпотека під 0%.

Також до парламенту подано законопроєкт про відстрочку від служби для тих, хто підпише контракт на 12 місяців після досягнення 25-річного віку.

Источник: Ракурс


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