Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В Україні оновили контракт для служби 18-24 річних юнаків

В Україні оновили контракт для служби 18−24 річних юнаків

30 лип 2025, 14:03
999

В Україні оновили контракт для служби 18−24 річних юнаків: він буде спрямований на підготовку операторів БпЛА та матиме чіткі терміни служби.

Це буде окремий напрямок програми — контракт для операторів дронів, які служитимуть у ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужбі.

Важливі зміни:

  • Чіткий термін служби: два роки.
  • До 45 днів базової підготовки, до 60 днів фахової підготовки, 14 днів адаптаційного курсу.
  • Виплата 1 млн грн, яка здійснюється у три етапи.
  • Додаткова підтримка від держави, зокрема іпотека під 0%.

Також до парламенту подано законопроєкт про відстрочку від служби для тих, хто підпише контракт на 12 місяців після досягнення 25-річного віку.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів