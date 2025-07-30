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В Николаеве мужчина прыгнул с моста и погиб. Фото: ГБР

В Николаеве мужчина прыгнул с моста и погиб во время бегства от ТЦК (ВИДЕО)

30 июл 2025, 18:23
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У Миколаєві чоловік стрибнув з мосту під час перевірки облікових документів.

У вівторок вранці, 30 липня, поліцейський та троє співробітників Корабельного та Заводського районних Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки зупинили для перевірки облікових документів чоловіка в одному з промислових районів міста. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Чоловік відразу почав тікати в бік пішохідного мосту через автомобільну дорогу й стрибнув з нього. Внаслідок цього він загинув.

Наразі правоохоронці оглядають місце події й встановлюють особу загиблого. Також вони допитують поліцейського, ТЦКшників та встановлюють очевидців події.

Перевіряється інформація про можливу приналежність чоловіка до однієї із військових частин. Розпочато досудове розслідування за ч. 5 ст. 426−1 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) Кримінального кодексу України.

У Миколаєві чоловік стрибнув із мосту і загинув. Фото: ДБР

Нагадаємо, в Одесі після силового затримання працівниками ТЦК до реанімації госпіталізували медика з Харкова. Колишня дружина потерпілого розповіла, що у чоловіка зламані ребра, проколота легеня. Лікарям вдалось врятувати його життя.

Источник: Ракурс


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