В ВСУ и DeepState отреагировали на заявление россиян об оккупации Часового Яра. Фото:

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Ракурс

Країна-агресор заявила про окупацію міста Часів Яр в Донецькій області.

Вранці у четвер, 31 липня, Міністерство оборони росії поширило фейк про повну окупацію Часового Яру нібито внаслідок «наступальних дій». Однак місто не захоплене, загарбники лише провів чергову піар-акцію в тилу Сил оборони. Про це аналітики DeepState повідомили в Telegram.

Сьогодні з’явилося відео, де ворог ставить прапори у мікрорайонах Шевченко та Цех № 2, але кацапи не мають контролю над містом та над тими місцями, де це робили. За останні два місяця ворог зумів буквально трохи просунутися з північного сходу та сходу до мікрорайону Шевченко і все, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що росіяни під час темної пори банально проникають в тил українським військовим, а в світлу пору піднімають прапори. Більшість з цих окупантів вже ліквідована, бо це самовбивчі місії.

У DeepState зазначили, що офіцери оперативно-тактично рівня та прості бійці 24-ї ОМБр, які тримають найважчу ділянку міста, підтверджують контроль над Часовим Яром.

Тим часом прес-служба 11-го армійського корпусу, бійці якого виконують задачі в районі населеного пункту, уточнила, що ворог протягом кількох останніх днів проводив демонстративні дії, щоб створити потрібну роспропаганді «картинку». Часів Яр залишається під контролем українських захисників.

Нагадаємо, 22 липня у DeepState поінформували, що росіяни зуміли окупувати Грушівське в Донецькій області. Також підрозділи загарбників просунулися біля низки населених пунктів Донбасу — Воскресенка, Горіхове, Маяк та Затишок.