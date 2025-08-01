В Киеве из-под завалов дома были деблокированы тела новых погибших. Фото: ГСЧС

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Знову зросла кількість загиблих у Києві внаслідок російського обстрілу, який відбувся 31 липня.

Пошукові роботи тривали всю ніч і продовжуються зараз. У Святошинському районі, який найбільше постраждав внаслідок атаки, ще дістають загиблих. Рятувальники деблокували ще трьох. Про це голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко 1 серпня повідомив у Telegram.

Натепер внаслідок російської атаки загинула 31 людина. Серед загиблих троє дітей — двох, шести та 17 років. Постраждали 159 осіб постраждали, в тому числі 16 дітей.

Президент України Володимир Зеленський тим часом поінформував, що у Києві тривають аварійно-відновлювальні роботи на місцях, які постраждали від учорашньої атаки. Всі пошуково-рятувальні роботи вже завершено.

Нагадаємо, в ніч на 31 липня армія російської федерації здійснила масштабну ракетно-дронову атаку на Київ. Найбільших постраждали Святошинський, Солом’янський, Голосіївський і Шевченківський райони столиці. Зокрема, у Святошинському районі ракета повністю зруйнувала один із під’їздів багатоповерхівки.

Сьогодні, 1 серпня, в Києві оголошений Днем жалоби в пам’ять за жертвами масованої атаки.