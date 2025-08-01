Рашисты ударили по Харькову «Молнией» — десять пострадавших

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Рашисты ударили по Харькову «Молнией» — десять пострадавшихhttps://racurs.ua/n208254-rashisty-udarili-po-harkovu-molniey-desyat-postradavshih.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 1 серпня, ввечері завдали удару безпілотником типу «Молнія» по Київському району Харкова.
В результаті постраждали десять людей, серед них троє дітей (віком 9 та 10 років та п’ятимісячне немовля). Про це у своїх Telegram-каналах повідомили очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов.
Зазначається, що дрон влучив у дерево, пошкоджено скління багатоквартирного житлового будинку. П’ятьох постраждалих госпіталізували (жінки віком 25, 32 та 35 років, 48-річний чоловік та десятирічний хлопчик), ще п’ятеро отримали допомогу медиків на місці.
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