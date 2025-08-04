Дональд Трамп, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/n208283-indii-bezrazlichno-skolko-ludey-v-ukraine-pogibaet-tramp-anonsiroval-suschestvennoe-povyshenie.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп обіцяє суттєво підвищити тарифи для Індії, яка продовжує купувати російську нафту.

Про це Трамп заявив у дописі, опублікованому сьогодні, 4 серпня, на його сторінці у соцмережі Truth Social, згадавши Україну.

Індія не лише купує величезну кількість російської нафти, але й продає значну частину придбаної нафти на відкритому ринку з великим прибутком, — зазначив Трамп.

Їм байдуже, скільки людей в Україні гине від рук російської воєнної машини. Через це я суттєво підвищу тарифи, які Індія сплачує США. Дякую за вашу увагу до цього питання, — додав він.

Вчора, 3 серпня, заступник голови адміністрації Білого дому Стівен Міллер в інтерв’ю Fox News повідомив, що Індія майже зрівнялася з Китаєм за обсягами закупівель російської нафти.