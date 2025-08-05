Президент США Дональд Трамп. Фото: Анадола

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Президент США Дональд Трамп пояснив, як змусити президента рф зупинити збройну агресію проти України.

Глава Кремля захоче зупинити вбивства, якщо ціни на енергоносії впадуть. Зараз економіка країни-агресора у поганому стані. Про це американський лідер заявив в інтерв’ю CNBC.

путін перестане вбивати людей, якщо ми знизимо ціни на енергоносії ще на 10 дол. за барель. У нього не буде вибору, тому що його економіка в жалюгідному стані, — підкреслив Трамп.

Також він розкритикував Індію за надмірні торговельні бар'єри та економічну співпрацю з Москвою і пригрозив підвищенням тарифів на імпорт для Індії вже за 24 години.

У них найвищий тариф серед усіх… Ми домовилися про 25%, але я думаю, що протягом наступних 24 годин я суттєво підвищу його, бо вони купують російську нафту. Вони підживлюють військову машину, — заявив він.

Нагадаємо, 18 липня Європейський Союз запровадив 18-й пакет санкцій проти рф. Основним обмеженням стала нова гранична ціна на російську нафту — цінова стеля на нафту з країни-агресора на 15% нижча за середню ринкову ціну російської нафти. Таким чином ціна на російську нафту була знижена з 60 дол. до приблизно 47,60 дол. за барель.

Президент США Дональд Трамп 30 липня оголосив про запровадження нових 25-відсоткових мит щодо Індії через те, що ця країна купувала енергоносії та озброєння у російської федерації.

Джерело: CNBC