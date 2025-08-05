Три страны Европы выделят 486 млн дол. на закупку американского оружия в Украине. Фото:

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Закупівлю зброї в США для української армії профінансують ще три країни Європи.

Данія разом із Норвегією та Швецією виділять приблизно 500 млн дол. на ініціативу НАТО із закупівлею американської зброї для України. Зокрема, Данія виділить перший внесок в сумі майже 89 млн дол. Ці гроші використають для закупівлі протиповітряної оборони та артилерії. Про це повідомило Міністерство оборони Данії.

Швидкість має вирішальне значення. Саме тому ми негайно надамо наш внесок. Якщо українці пізніше виявлять потребу в додатковому фінансуванні, ми також готові розглянути це питання, — заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Оборонне відомство також пообіцяло уточнити деталі придбання озброєння з Північноатлантичним альянсом, Сполученими Штатами Америки та іншими союзниками.

Напередодні уряд Нідерландів оголосив, що поставить Україні пакет американського озброєння на суму 500 млн євро. Зокрема, допомога міститиме деталі й ракети до систем протиповітряної оборони Patriot.

Це дуже сильна ініціатива, яка значно збільшує наш потенціал захисту життя. Вчора 500 млн євро від Нідерландів, тепер ще рішення на пів мільярда доларів. Це буде відчуватись. І це буде хорошим прикладом для інших країн НАТО, щоб посилити звʼязки між Америкою та Європою в контексті безпеки і щоб гарантувати захист від російських ударів, — прокоментував у Telegramрішення союзників президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal поінформувало, що адміністрація президента США Дональда Трампа перерозподілятиме поставки зброї союзникам, готуючись у майбутньому надавати пріоритет тим країнам, які готові віддати Україні озброєння, зокрема системи Patriot, зі своїх запасів.