Завод по производству ПВО под Москвой. Фото: Атеш

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Ракурс

Українські агенти розвідали завод з виробництва ППО в Московській області.

Досліджено було Митищинський машинобудівний завод (ММЗ), який є одним провідних підприємств, що забезпечують російську армію гусеничною технікою. На цьому заводі виготовили шасі для зенітних комплексів «Бук-М1−2», «Тор-М1», «Тунгуска-М1». Про це рух опору «Атеш» 5 серпня повідомив у Telegram.

Зазначається, що ММЗ володіє розвиненою виробничою базою: механозбірними, термогальванічними цехами та ділянками з обробки матеріалів й працює на Міністерство оборони росії.

Агентура здобула інформацію про цехи, виробниче завантаження та співробітників, залучених до оборонних замовлень. Усю інформацію рух вже передав Силам оборони України.

Як відомо, Митищинський машинобудівний завод — одне з провідних підприємств росії, що працюють в галузі транспортного машинобудування. Підприємство належить концерну «Калашников» й перебуває під санкціями Канади та США.

Нагадаємо, українські партизани знайшли секретну російську радіолокаційну роту в мікрорайоні Фіолент. Це ключовий елемент ворожої системи ППО, що забезпечує контроль і захист повітряного простору не тільки над Севастополем, але й над усім західним узбережжям анексованого Криму.